تعديل 42 قانونا منها قانون القضاء العسكري وقانوني البلدية والولاية

سيناقش ويصادق نواب المجلس الشعبي الوطني، خلال الدورة البرلمانية الحالية، ٤٢ مشروع قانون، من ضمنها المشروع المتضمن التدابير الخاصة في إطار تعزيز الوحدة الوطنية، وقانون القضاء العسكري، والوقاية من الإتجار في البشر، والوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية.

ويتبين من تفاصيل جدول أعمال الدورة البرلمانية الحالية التي افتتحت، أمس، تحت إشراف الوزير الأوّل، أيمن بن عبد الرحمن، التي تحصلت عليها “النهار”، بأن السلطات عازمة على تعديل كافة القوانين المعمول بها في عهد النظام السابق وما قبله، بما فيها قانون الصحة الذي صودق عليه وصدر في الجريدة الرسمية عام 2018، وقانوني الإجراءات الجزائية والعقوبات، الصادران في الجريدة الرسمية عام 1996، حتى يتماشى ذلك مع المعطيات والظروف الحالية، حيث يتضمن جدول الأعمال اثنين وأربعين مشروع قانون، وهي كالآتي:

1- مشروع قانون يتضمن الموافقة على قانون المالية التكميلي لسنة 2022

2- مشروع قانون المالية لسنة 2023

3- مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2020

4- مشروع قانون يتضمن القانون الأساسي للمقاول الذاتي

5- مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم ٠١ / ٠٥ لسنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما.

6- مشروع القانون العضوي المعدل والمتمم للقانون العضوي ٠٤ / ٠٨ لسنة 2008، والمحدد لشروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية

– مشروع قانون تدابير تعزيز الوحدة الوطنية.

– مشروع القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء.

– مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر ٢٨ / ٧١ المتضمن قانون القضاء العسكري.

– مشروع قانون النقد والقرض

– مشروع قانون الوقاية من الإتجار في البشر ومكافحته

– مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون ١٨ / ٠٤ والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية والاتجار غير المشروع فيهما

– مشروع قانون المعدل والمتمم للقانون ٠٩ / ٠٨ المتضمن قانون الإجراءات المدنية

– مشروع القانون المعدل لقانون ٠١ / ٠٦ لسنة 2006 المتعلق بالوقاية من الفساد

– مشروع قانون المعدل للأمر رقم ٢٢ / ٩٦ لسنة 1996 المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج

– مشروع القانون المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص

– مشروع قانون يتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها

– مشروع قانون يتعلق بممارسة الحق النقابي والوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وحق الإضراب

– مشروع قانون يتعلق بالصناعة السينمائية

– مشروع قانون عضوي يحدد شروط وكيفيات إنشاء الجمعيات

– مشروع قانون يتعلق بالأحزاب السياسية

– مشروع قانون يتعلق بتسيير أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة

– مشروع قانون يتضمن القانون التوجيهي للسياحة

– مشروع قانوني يتعلق بالغابات والثروة الغابية

– مشروع قانون يعدل ويتمم القانون ١١ / ١٨ لسنة 2018 والمتعلق بالصحة

– مشروع قانون البلدية

– مشروع قانون الولاية

– مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم ١٥٥ / ٦٦ لسنة 1996 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية

– مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر ١٥٥ / ٦٦ لسنة 1996 المتضمن قانون العقوبات

– مشروع قانون يحدد شروط وكيفيات ممارسة حرية الاجتماع وحرية التظاهر السلمي

– مشروع القانون يحدد القواعد المتعلقة بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها

– مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم ٠٥ / ١٤ لسنة 2014 والمتضمن قانون المناجم

– مشروع قانون يتعلق بالمحاسبة العمومية

– مشروع قانون يعدل ويتمم القانون ٠٨ / ٠٤ لسنة 2004 المتعلق بممارسة الأنشطة التجارية

– مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم ٠٣ / ٠٣ لسنة 2013 والمتعلق بالمنافسة

– مشروع قانون يتعلق بالأملاك الوقفية