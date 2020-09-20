تعد ثاني زيارة في أقل من شهر.. بوقادوم يصل إلى العاصمة المالية باماكو

وصل اليوم الأحد، وزير الخارجية، ىصبري بوقادوم، إلى باماكو، في زيارة عمل، مبعوثا من طرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وتعد هذه الزيارة الثانية من نوعها في أقل من شهر، وتأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين.

وسيكون لوزير الخارجية لقاءات مع مسؤولين ماليين وأجانب بباماكو، حول الوضع في مالي وسبل الخروج من الأزمة.

وقد قام وزير الخارجية صبري بوقادوم، بزيارة مالي في 28 من شهر أوت الفارط.

وتحادث بوقادوم، في إطار الزيارة التي قادته إلى باماكو، مع أعضاء اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب في مالي.

وجدد وزير الخارجية التأكيد على استعداد الجزائر لمرافقة المالي في ظل هذه الظروف الاستثنائية كما عهدت علي