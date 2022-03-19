تعذر جلب جثمان الراحل عبد المنعم طالبي.. وزارة الخارجية توضح !

قالت وزارة الشؤون الخارجية، اليوم السبت، إن الظروف الاسثنائية الصعبة الراهنة في مدينة خاركيف، سبب عدم امكانية نقل جثمان الراحل. كما أوضح، بيان الوزارة، أن هذه الظروف حالت دون إمكانية نقل جثمان الراحل عبد المنعم طالبي نحو أرض الوطن.

في حين، أكدت وزارة الخارجية، أنه سيتم التكفل بنقل جثمان عبد المنعم طالبي في حال توفر الظروف المناسبة.

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وكانت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، قد أعلنت، عن أسفها الشديد لتسجيل وفاة رعية جزائرية بمدينة خاركيف.

وحسب بيان وزارة الخارجية، فإن مصالحها الدبلوماسية تعمل جاهدة، في إطار السبل املتاحة، لنقل جثمان الفقيد إلى أرض الوطن.

كما قدم وزير الخارجية رمطان لعمامرة بهذه المناسبة أخلص التعازي لعائلة المرحوم وذويه.

من جانب اخر جددت الوزارة نداءها لعضاء الجالية الوطنية بهذا البلد إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر.

كما جددت الوزارة نداءها لأعضاء الجالية المتواجدون في أوكرانيا للتقيد بالتوجيهات والإرشادات التي أحاطتهم بها سفارة الجزائر بكييف.

والتي تسهر،في الظروف الصعبة السائدة حاليا، على البقاء في تواصل معهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة.

كما قدم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تعازيه الخالصة لعائلة الرعية الجزائري الذي توفي بمدينة “خاركيف” في أوكرانيا.

وذلك حسب ما جاء في بيان رئاسة الجمهورية، اين قدم الرئيس تبون أخلص تعازيه وأصدق مواساته إلى عائلة الفقيد طالبي محمد عبد المنعم.

راجيا من المولى عزّ وجل أن يتغمّده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.