تعذيب أطفال التوحد.. وكيل الجمهورية يكشف تفاصيل جديدة وصادمة!

كشف وكيل الجمهورية لدى محكمة قسنطينة، اليوم الأحد، عن تفاصيل جديدة، في قضية تعذيب أطفال التريزوميا والتوحد.

وأوضح، وكيل الجمهورية، أن التحريات كشفت بأن المركز الخاص وهمي يأوي أطفالا قصر دون الحصول على رخص من الجهات الوصية.

وأضاف الوكيل، أن المركز اتضح عبارة عن سكن فردي.

وأضاف الوكيل،أن المركز عبارة عن سكن فردي،مشيرا إلى أن31 طفلا تتراوح أعمارهم بين 6 و11 سنة تعرضوا لسوء المعاملة الجسدية.

وأشار المتحدث، إلى أن المقر يأوي أطفال قصر دون الحصول على رخص، من الجهات الوصية، لفتح هذا النوع من المراكز.

وتبين من خلال التحريات، أن الوضعية لا تستجيب اطلاقا على الشروط الصحية.

وأضافت التحقيقات أن أهالي القصر يقومون بدفع 15 و25 مليون سنتيم للمركز الوهمي.

وقال وكيل الجمهورية، إن مبدئيا، تم توقيف تحفظيا مجموعة تتألف 3 أشخاص، أحدهم يدّعي أنه اخصائي نفساني.

كما شمل التحقيق عن توقيف 6 أشخاص آخرين يعتبرون مربين للأطفال.

وأمر وكيل الجمهورية، بتعميق التحريات، لتشمل كل من لهم علاقة بالموضوع، كما تم تسخير طبيب شرعي لفحص الأطفال.