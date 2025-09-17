تعرضا لعضة كلب.. وزير الصّحة يعزي عائلتي الطفلين بأم البواقي

تنقل وزير الصحة، البروفيسور محمد صديق آيت مسعودان، صبيحة اليوم الأربعاء، إلى ولاية أم البواقي، أين قدم واجب العزاء لعائلتي الطفلين ضحيتي عضات كلب التي أودت بحياتهما.

حيث تقدم وزير الصحة، على إثر هذه الحادثة الأليمة ، بخالص التعازي وصادق المواساة إلى عائلاتي الضحيتين. سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدهما برحمته الواسعة وأن يلهم ذويهما جميل الصبر والسلوان. كما عبّر عن كامل تضامنه وتعاطفه مع بقية العائلات، متمنيا الشفاء العاجل لجميع المصابين.

وخلال هذه الزيارة، أكد الوزير أنه يتابع الوضع عن كثب، مشيرا إلى أنه لن يدخر أي جهد في اتخاذ كافة التدابير الصحية والوقائية اللازمة.

جدير بالذكر، أن الوزير عاين رفقة الطواقم الطبية، وضعية المصابين الذين يخضعون حاليا للمراقبة و المتابعة الطبية اللازمة. بمستشفيات الولاية جراء هذه الحادثة الأليمة كما مطمئن ذويهم.

كما تم التكفل بهم وفق البروتوكولات الصحية المعمول بها على مستوى جميع المؤسسات الصحية الوطنية. مؤكدا في السياق ذاته أن جميع الإمكانات الطبية متوفرة للتكفل بهم في أحسن الظروف.

