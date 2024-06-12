تعرضت لاصابة حرجة في انهيار سقف مدرسة .. التلميذة نيهاد تغادر مستشفى وهران بعد تماثلها للشفاء

غادرت اليوم التلميذة نيهاد صاحبة الـ 8 سنوات المستشفى بعد تماثلها للشفاء اثر تعرضها لاصابة على مستوى الرأس في حادث انهيار سقف مدرسة ابتدائية ببلدية بوتليلبس بوهران.

الطفلة نيهاد تم الترخيص لها من قبل الطاقم الطبي المكلف بعلاجها بمغادرة مصلحة الاستعجالات الطبية والجراحية للاطفال التابع لمستشفى بن زرجب الجامعي نحو منزلها الجديد بعد ان تماثلت للشفاء عقب فترة علاج تجاوزت الشهر ونصف اعقبت العملية الجراحية الناجحة التي اجريت لها من قبل طاقم طبي ذي كفاءة عالية مع متابعة وتكفل طبي وشبه طبي لحالتها الصحية بالاشراف الدائم لمدير مستشفى بن زرجب الجامعي.