تعرضت لانتقادات بسبب شعرها القصير.. ماكرون يدعم ملكة جمال فرنسا

كانت إيف جيل ملكة جمال فرنسا الجديدة، هدفاً للعديد من التعليقات القاسية عبر الإنترنت منذ انتخابها بسبب قصة شعرها.

وقد تلقت دعم الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الذي قال “بصراحة، من الجنون الاعتقاد بأن الناس. يمكن أن يكون لديهم خطاب كراهية لأن شعرنا قصير”.

بالنسبة لرئيس الجمهورية الفرنسية، فإن إيف جيل هي ملكة جمال فرنسا “الرائعة”، التي “تأتي من منطقة جميلة جدًا وعزيزة”. تنافست إيف جيل بصفتها ملكة جمال نورد با دو كاليه. وبالتالي كانت واحدة من ممثلي أوت دو فرانس، وهي منطقة تضم أيضًا منطقة السوم، حيث ينتمي إيمانويل ماكرون.

لكن الرئيس الفرنسي يرى في حالة إيف جيل مظهرًا لمشكلة أكبر تتمثل في المضايقات والتحرش عبر الإنترنت.

وشدد قائلا “علينا أن نضع أنفسنا مكان الفتيات الصغيرات أو الأطفال. الذين يمرون بهذا والذين يكونون أحيانًا في عزلة في غرفتهم وعائلاتهم”.

وتابع: “لدينا حالات فظيعة بشكل خاص للفتيات والأطفال الذين اتخذوا إجراءات بسبب هذه الفظائع”. مضيفا: “أولا، إنهم ليسوا وحدهم. ثانيا، أولئك الذين يهينونهم أو يضايقونهم، هم أول من يهينونهم أو يضايقونهم”. المشكلة، وهم الذين سنواصل مهاجمتهم”.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، قدمت الحكومة خطة مشتركة بين الوزارات لمكافحة التنمر في المدارس. واعتبرتها “أولوية مطلقة”. وينص على وجه الخصوص على تغيير المدرسة للطالب المتحرش في الحالات الأكثر خطورة.