تعرضت لوعكة صحية في الطائرة.. الجزائر تتكفل بحاجة مغربية

أوضحت وزارة الصحة، أن السلطات الجزائرية، سمحت لطائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية بالهبوط في مطار الجزائر الدولي، على إثر تعرض حاجة مغربية لوعكة صحية حادة خلال تواجدها بالطائرة التي كانت تقلها أثناء عبورها المجال الجوي الجزائري.

وجاء في بيان لوزارة الصحة: “على إثر تعرض الحاجة المغربية (ر.ال غ) البالغة من العمر 76 سنة لوعكة صحية حادة خلال تواجدها بالطائرة التي كانت تقلها أثناء عبورها المجال الجوي الجزائري، سمحت السلطات الجزائرية للطائرة التابعة للخطوط الجوية السعودية بالهبوط في مطار الجزائر الدولي”.

وأضاف البيان، أنه قد تم نقل المواطنة المغربية على جناح السرعة إلى المؤسسة العمومية المتخصصة سليم زمرلي – أين تلقت العلاج اللازم و حضيت بالرعاية الصحية الضرورية. وأن حالتها الصحية مستقرة و لا تستدعي أي قلق.