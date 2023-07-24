تعرضها للبيع في واد كنيس.. الإطاحة بعصابة تسرق المركبات

تابعت محكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الاثنين عصابة إجرامية مختصة في سرقة المركبات باقليم العاصمة وخارجه. وتزوير الوثائق الإدارية للنصب على المواطنين، بحيث تضم العصابة 5 متهمين. بينهم 4 موقوفين بالسجن. ويتعلق الأمر بالمدعو، “ك.م”، “س.ل”، “ب.ف”، “ج.ق”، “ب،ع”. وجهت لهم تهم ثقيلة تتعلق بتكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجنحة، التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية. جنحة السرقة بالتعدد، النصب ووضع للسير مركبة بمواصفات غير مطابقة.

وفي تفاصيل القضية فان الوقائع جرت في الفترة الممتدة بين ديسمبر 2019 إلى جوان 2023. أي بعدما تمكنت الشرطة القضائية بالدار البيضاء شرقي العاصمة. من الاطاحة بشبكة إجرامية مختصة في سرقة المركبات عبر ولايات الوطن. تضم 5 أفراد بينهم مسبوقين قضائيا. ارتكبوا عمليات سطو في جنح ألظلام طالت مركبات عشرات المواطنين.

وتبين في اطار التحقيق أن المتهمون قاموا ببيع المركبات على موقع واد كنيس، بعد تزوير أرقام هياكلها، ثم إعادة دمغها وتكوين لها ملف قاعدي مزور وإيداعه على مستوي بلديات و سط لعاصمة والشرق الجزائري.

كما توصل المحققون أن افراد العصابة كانت تقوم بشطب البطاقات الرمادية، لفائدة المتهمين الرئيسين ج،ق” و” ب، ع”، ليتم بعدها تحويل الملفات إلى ولاية الجزائر لإستخراج بطاقات رمادية جديدة، ليتمكن المتهمون من بيع تلك المركبات بوثائق مزورة بولايات شرق العاصمة.

كما تم فتح تحقيق في القضية تزامنا وسرقة 7 مركبات من طرف مجهولين، من مكان ركنها بالقرب من مقرات إقامة الضحايا، إذ تبين أن مركبة الضحية الذي أودع شكواها أمام الضبيطية بالدار اليضاء، أنه مركبته عرضت للبيع بموقع ” واد كنيس”، برقم تسجيل آخر وبعد التحريات تم استرجاعها من عند الشاري ، “ف.عماد”، اين تبين ان المركبة مسجلة ، باسم هوية المتهم ” ج، عمر”.