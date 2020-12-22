تعرض إحدى دوريات الجيش الموريتاني لإطلاق نار على الحدود مع الصحراء الغربية المحتلة

أعلن الجيش الموريتاني مساء اليوم الثلاثاء تعرض إحدى دورياته مساء اليوم الثلاثاء لإطلاق نار، قرب إنال حسب بيان الجيش.

وأفادت وكالة الاخبار الموريتانية المستقلة أنه على إثر ذلك باشر الجيش تحقيقا على الفور لتحديد مصدر النيران وفق ذات الجيش.

وأكد البيان أن إطلاق النار وقع مساء اليوم الثلاثاء قرب إنال على الحدود بين موريتانيا والصحراء الغربية المحتلة

وأوضح البيان “تعرضت دورية عسكرية، كانت تطارد مجموعة من المهربين في المنطقة الحدودية قرب إنال لإطلاق نار مساء الثلاثاء “.

وأشار البيان “لم تحصل أية اضرار بشرية في طاقم الآلية التي تعرضت لإطلاق النار، ويجرى تحقيق فوري لتحديد مصدر النيران”.