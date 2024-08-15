تعرض “الشاب بلال” لحادث مرور.. هذه الحقيقة الكاملة وحالته الصحية

كشف مصدر مقرب من الشاب بلال، اليوم الخميس، في تصريح حصري خص به “النهار اونلاين”، عن الحالة الصحية للشاب بلال، وحقيقة تعرضه لحادث مرور خطير.

وأشار ذات المصدر والذي يلازم الشاب بلال خلال خرجاته الفنية. أن الفنان لم يتعرض لحادث مرور مثلما يتم الترويج له عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف ذات المتحدث أن الشاب بلال خضع لعملية جراحية بحر هذا الأسبوع على مستوى الظهر hernie discale. ويتماثل للشفاء في الوقت الحالي.

ودعا ذات المتحدث الى عدم الانسياق وراء ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي. مشيرا ان الشاب بلال وضع منشوؤا عبر خاصية الستوري أشار من خلاله إلى أنه مريض فقط ولم يعلن أنه تعرض لحادث مرور.

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تسبب حادث مرور وقع ليلة الأربعاء إلى الخميس في وفاة 3 أشخاص وإصابة 9 ٱخرين لولاية أدرار.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية على الساعة 23سا55د من أجل حادث تصادم بين سيارتين. على مستوى طريق الوئام الرابط بين رقان و برج باجي مختار ، بلدية و دائرة رقان.

خلف الحادث وفاة 03 أشخاص و إصابة 9 آخرين بجروح مختلفة .

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تسبب حادث مرور وقع صبيحة اليوم الثلاثاء بولاية وهران في إصابة 7 أشخاص بجروح متفاوتة.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية اليوم على الساعة 07 سا 40 د. من أجل حادث إصطدام بين سيارتين على مستوى الطريق الولائي رقم 44 بلدية العنصر و دائرة عين الترك. و خلف الحادث 7 جرحى لهم إصابات مختلفة تم اسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي.

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تسبب حادث مرور في إصابة 7 أشخاص بجروح متفاوتة اثر اصطدام بين 3 سيارات بولاية ميلة.

وتدخلت إسعافات الوحدة الثانوية للحماية المدنية التلاغمة على الساعة 01 و 11 دقيقة لأجل حادث مرور. تمثل في إصطدام تسلسلي لـ 03 سيارات و شاحنة لنقل البضائع “داسيا ستيبواي - داسيا لوغان -بيجو 404 – شاحنة من نوع ايسيوزي”. و هذا بالطريق الوطني رقم 100 بمفترق الطرق التلاغمة عين مليلة.

أسفر الحادث عن إصابة 7 أشخاص “4 جنس ذكر 3 جنس أنثى” لهم إصابات متفاوتة الخطورة. تم إسعافهم و تحويلهم إلى مصلحة الإستعجالات التلاغمة.