تعرض فتاتين لمحاولة سرقة من طرف ثلاثة قُصّر.. شرطة غرداية تكشف الحقيقة 

أصدرت شرطة غرداية، اليوم الخميس، بيانا توضيحيا بخصوص تداول مقطع فيديو يظهر تعرض فتاتين لمحاولة سرقة مزعومة من طرف ثلاثة قصّر.

وجاء في بيان لشرطة غرداية، أنه على إثر تداول مقطع فيديو عبر منصات شبكات التواصل الاجتماعي يظهر من خلاله قيام ثلاثة قصّر لا تتجاوز أعمارهم 15 سنة، يركبون الصندوق الخلفي لسيارة من نوع”تيوتا هيليكس” كانت في حالة سير بأحد أحياء مدينة غرداية. تم تصويرهم من المقاعد الأمامية لذات المركبة من قبل فتاة كانت برفقة صديقتها. حيث كان مقطع الفيديو مرفقًا بعبارات تفيد في مجملها على تعرض فتاتين لمحاولة السرقة من طرف هؤلاء الشباب.

وبالتنسيق مع النيابة المحلية، تم فتح تحقيق من طرف الوحدات العملياتية بأمن ولاية غرداية. حيث توصلت التحريات الميدانية والاستعانة بأنظمة المراقبة بواسطة الفيديو المثبتة عبر كامل المسار إلى تحديد هوية الشبان الثلاثة. بالإضافة إلى تحديد هوية الفتاتين وصاحب المركبة.

وأكد البيان أنه خلال التحقيق، تبين أن ما تم تداوله بالفيديو لا أساس له من الصحة. وهذا ما تم تأكيده من طرف الفتاتين (29 و 30 سنة)، نافيتين تعرضهما لمحاولة السرقة.

إذ قامت إحدى الفتاتين بتسجيل الفيديو وإرساله إلى بعض الصفحات بهدف التبليغ عن أفعال إجرامية.

وأنجزت الضبطية القضائية ملفًا قضائيًا عن قضية النشر والترويج العمدي لأخبار وأنباء كاذبة بين الجمهور من شأنها تغليط الرأي العام والمساس بالأمن العام، التقاط صور بدون إذن صاحبها، بموجبه تم تقديم أطراف القضية أمام النيابة المحلية.