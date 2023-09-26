تعرض لتهديدات واعتداءات قبل حرقه.. النيران تلتهم مسجدا في السويد

تسبّب حريق “متعمّد” الاثنين في أضرار جسيمة في مسجد جنوب شرقي السويد، بحسب وسائل إعلام محلية.

فتحت الشرطة السويدية تحقيقاً في فعلٍ متعمّد، بعد حريق أتى أمس الاثنين، على مسجد في اسكلستونا في وسط البلاد.

وقالت الشرطة، على موقعها على الإنترنت اليوم الثلاثاء إنّ التحقيق في الحريق مستمر. وستقوم الشرطة بمقابلة الشهود والتحقّق ممّا إذا كانت هناك كاميرات مراقبة في المنطقة.

وحسبما أفاد متحدث باسم الشرطة التي تحقّق في الحادث، اندلع حريق في مسجد بلدة اسكلستونا الواقعة. على بعد نحو مائة كيلومتر غرب استوكهولم، من دون وقوع أيّ إصابات.

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وقال مدير الاتصالات بالمسجد أنس دينيش لإذاعة سويدية حكومية إن الحريق في منطقة أربي بمدينة إسكيلستونا كان متعمّدا.⁣

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وأضاف أن سجلات الشرطة تظهر أن المسجد تعرض لتهديدات واعتداءات. مضيفا أنهم متأكدون من أن هذا كان حريقا متعمدا

وتابع “المسجد دُمّر بشكل شبه كامل، ولا يمكن إصلاح أي شيء. ووفق خدمات الطوارئ، فقد التهمت النيران المبنى الرئيسي ممّا أدى إلى سقوط السقف”.

وأضاف دينيش: «هرع كثير من الأطفال والنساء والرجال إلى الموقع وهم يبكون. لم أرَ قط هذا العدد من الناس يبكون بهذه الطريقة». موضحاً أن الجميع طرحوا الأسئلة نفسها «ماذا حدث، مَن فعلها؟».

ويشير دينيش إلى عام تخلّله عديد من أعمال العنف ضدّ المسجد. وأيضاً ضد عائلته. وقال: «لكن ما زال من السابق لأوانه استخلاص النتائج، وعلينا أن ننتظر قيام الشرطة بعملها».

وتكررت في السويد، حيث يعيش أكثر من 600 ألف مسلم، في الآونة الأخيرة حوادث الإساءة للمصاحف أمام مساجد. وسفارات دول إسلامية. ودفع بعض العواصم لاستدعاء الدبلوماسيين السويديين لتسجيل اعتراض رسمي.