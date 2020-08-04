تعرض منزل الفنانة هيفاء وهبي وإلسيا للتحطم جراء إنفجار مرفأ بيروت

أعلنت الفنانة اللبنانية إليسا اليوم الثلاثاء عن تعرض منزلها لأضرار كبيرة جراء الإنفجار الذي وقع بمرفأ بيروت.

ونشرت إلسيا عبر حسابها على التويتر “محروق قلبي من جوا، ومقهورة على بلدي من اللي صار.. أنا الحمد لله بخير، وإن شاء الله ما يكون في شهداء.. وكل الجرحى يتعافوا يارب، بيتي تكسر كله، بس مش مهم، المهم الله يحمي لبنان”.

كما تعرض منزل الفنانة هيفاء وهبي للسقوط جراء الانفجار، حيث أن سقط زجاج المنزل على العاملات داخله أين نقلوا على إثرذلك للمستشفى.

وللإشارة فقد شهد اليوم مرفأ بيروت إنفجار عنيف هز العاصمة اللبنانية، مخلفا وفاة 73 شخص وإصابة 3000 جريح بالعنبر رقم 12 يحتوي على ألعاب نارية.