تعرض مواطن للسرقة..شرطة العاصمة توقف المشتبه فيهما 

تمكنت مصالــح أمن ولاية الــجزائر مــمثلــة في فرقة الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الإدارية الدار البيضاء الأسبوع المنصرم. من توقيف مشتبه فيهما في قضية تكوين جماعة أشرار لغرض الإعداد لجناية السرقة باستعمال أسلحة بيضاء واستحضار مركبة لتسهيل الفرار.

قضية الحال انطلق أطوارها، بعد تلقي ذات الفرقة لشكوى من طرف أحد الضحايا بخصوص تعرضه للتهديد بواسطة سلاح أبيض من طرف شخصين متبوع بسرقة أمواله مع الفرار باستعمال مركبة على مستوى أحد الأحياء بالدار البيضاء.

بالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميا، باشرت الضبطية القضائية التقصي والتحري حول القضية، أين تمّ تحديد هوية المشتبه فيهما. وتوقيفهما مع حجز وإسترجاع. مبلغ مالي بالعملة الوطنية قدره 09 ملاين و950 ألف سنتيم.مركبة استعملت في عملية السرقة.وقد تم تقديم المشتبه فيه أمام النيابة المختصة إقليميا وفق ملف إجراءات جزائية.