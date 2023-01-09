تعرفت على رجل في سناب شات فاختطفها وقتلها.. وفاة جزائرية بطريقة بشعة في بلجيكا

لقيت فتاة جزائرية تبلغ من العمر 14 عامًا، حتفها في بروكسل على يد رجل ثلاثيني تعرفت عليه على تطبيق سناب شات.

وتم اختطاف الفتاة الصغيرة في أندرلخت يوم الجمعة 6 جانفي 2023 ، قبل أن يعثر عليها عداء ببطء في غابة جنوب لييج، بلجيكا.

وتم العثور على المشتبه به الرئيسي، وهو رجل يبلغ من العمر 37 عامًا. والذي تعرفت عليه على تطبيق سناب شات مشنوقًا على بعد بضعة كيلومترات.

وأشارت الشرطة البلجيكية أن الرجل الذي تم العثور على جثته هو المشتبه به الرئيسي في وفاة الفتاة الجزائرية.

في اليوم السابق من العثور على جثتها، أبلغ أقارب الفتاة عن اختفائها واختفاء أختها الصغيرة البالغة من العمر عامين ونصف.

وفقًا للعناصر الأولى من التحقيق، فقد تعرفت الضحية على الرجل البالغ من العمر 37 عامًا على Snapchat.

ووفقًا لتقارير RTBF. عرض عليها الذهاب للتسوق وكان سيحدد موعدًا معها. حيث التقت به الفتاة مع أختها الصغيرة.

كما قالت النيابة إنه تم العثور على الطفلة الصغيرة سالمة في سيارة المشتبه به بالقرب من المكان الذي انتحر فيه.

ومن المقرر أن يتم تشريح جثة المراهق والرجل البالغ من العمر 37 عامًا اليوم الاثنين.

كما اضافت النيابة “في المرحلة الحالية من التحقيق، لا يوجد دليل على تورط طرف ثالث في هذه القضية. تشريح الجثة ستزودنا بمزيد من المعلومات”.

من جانبه تقدم القنصل العام وجميع أفراد القنصلية العامة للجزائر ببروكسل بالتعازي القلبية الخالصة. إلى أسرة المرحومة “ملاك” ذات الأربعة عشر ربيعا. التي وافتها المنية في ظروف مؤلمة بضواحي مدينة “لياج” يوم الجمعة 6 جانفي 2023. سائلين الله أن يتغمدها برحمته الواسعة، ويلهم ذويها جميل الصبر والسلوان.