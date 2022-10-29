قناة النهار تعرفوا على تاريخ القضية الفلسطينية والحملات الصلـ.يبية على القدس مع مصطفى قرندي بقلم النهار أونلاين نشر في 29 أكتوبر 2022 - 20:28 شارك غرِّد أرسل 35 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/KsobI اقرأ أيضا جزائريون: تسلق الجبال.. مغامرون يتحدون الصعاب قناة النهار 24 أكتوبر قصر المؤتمرات.. إجتماع اللجنة الحكومية رفيعة المستوى بين الجزائر و فرنسا قناة النهار 10 أكتوبر الشيخ النوي: مدرسة في تيارت فيها 3 أقسام ما زال ما كملوهاش.. الوالي بوقرة وين يروح يصيبها مخروبة قناة النهار 25 أكتوبر دعاء وبلال كما لم تشاهدهما من قبل من الفكاهة إلى الغناء قناة النهار 26 أكتوبر "وزير الخارجية التونسي :" تسوية القضية الفلـ.ـسطينية هو الطريق لتحقيق السلام في الشرق الأوسط قناة النهار 29 أكتوبر مجتمع: خياطة الأعلام وتعليقها .. هكذا تستعد الجزائر لإستقبال ضيوفها قناة النهار 18 أكتوبر toutes options: عودة نشاط مصانع السيارات يخلط السوق .. والعينة من سوق السيارات ببوڨرة قناة النهار 29 أكتوبر يحيى طبيش يقصف الفنان "بابيلون".. "لازم تطور روحك وتغني غنية جديدة باه تهدر على الشاب مامي" قناة النهار 20 أكتوبر رئيس الجمهورية يؤكّد ضرورة تسريع وتيرة العمل القضائي بما يتماشى والحياة الإقتصادية الجديدة قناة النهار 16 أكتوبر طالع هابط: مافيا العقار بميلة تريد الإستيلاء على مقبرة بتواطؤ من الوالي السابق قناة النهار 13 أكتوبر