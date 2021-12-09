تعرّف على الحكم البرازيلي الذي سيدير مباراة الجزائر و المغرب في كأس العرب

أعلنت الإتحادية الدولية لكرة القدم “فيفا” عن قائمة الحكام الدوليين الذي سيديرون مباريات الدور ربع النهائي من منافسة كأس العرب.

وكشفت “الفيفا” عن هوية الحكم الرئيسي الذي سيدير موقعة المنتخب الوطني المحلي امام المغرب السبت. ويتعلق الأمر بالبرازيلي ويلتون بيريرا سامبايو.

ويملك سامبايو خبرة كبيرة في إدارة المباريات الدولية بعدما نال الشارة الدولية في عام 2013، وهو من مواليد 25 ديسمبر 1981 في غوياس.

كما تم اختياره كواحد من أفضل الحكام في البطولة البرازيلية لكرة القدم 2012. وسبق وأن اختير في 2018 كحكم فيديو مساعد في كأس العالم.

وكان بيريرا قد أدار مباراة قطر مع عمان، في كأس العرب، أين نال انتقادات كبيرة من قبل الاعلام العماني، بعدما تسبب في خسارة عمان بثنائية مقابل واحد.

كما هو معروف بتوجيهه عدد كبير من الإنذارات الصفراء والحمراء في تاريخيه التحكيمي.