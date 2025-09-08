تعرف تنظيم أكبر مسابقة في أوروبا..الجامعات مدعوة للمشاركة في فعالية “بوخارست”

دعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المؤسسات الجامعية للمشاركة في الطبعة الرابعة لفعالية “Robofest” بوخارست 2025. و التي ستقام خلال الفترة الممتدة ما بين 30 أكتوبر و 02 نوفمبر 2025 على مستوى ذات الجامعة.

و حسب إدارة الجامعة المنظمة لهذه الفعالية، يعد روبوفيست ملتقى عالمي بارز بحيث يتيح منصة للحوار و الاكتشاف للطلاب والباحثين والأكاديميين. الرائدين وكذا لمحبي التكنولوجيا من مختلف أنحاء العالم في مجالات الروبوتات الصناعية.و التشغيل الآلي و الذكاء الاصطناعي.

كما ستعرف الطبعة الحالية، تنظيم المسابقة السادسة عشر Robochallenge، و التي تعد الأكبر من نوعها في أوروبا.بحيث تستقطب فرقا من مختلف الدول المشاركة في 19 تحديا. متنوعا يهدف إلى تعزيز الشراكات الأكاديمية. وتشجيع التعاون الثقافي والعلمي بين الدول.

إضافة إلى تمكين الجيل الجديد من المهنيين عبر تطوير مهاراتهم. في البرمجة والإلكترونيات و الميكانيك والإبداع. و حل المشاكل و العمل الجماعي.