تعرف علىى نادي فلسطيني يلعب مبارياته بالعلم الجزائري

جسّد المسؤولون عن فريق السواحرة الفلسطيني وعودهم بالتوشح بالعلم الجزائري في مباريات الدوري الفلسطيني.

ولعب الفريق الفلسطيني الذي ينشط في القسم الأول في مباراته ضد نادي مركز جنين أمس في البطولة المحلية.

ما يؤكد العلاقة القوية التي تربط الشعب الفلسطيني بالجزائري في مختلف القطاعات بما فيها رياضة كرة القدم.

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كشف مسؤول من التلفزيون العمومي عن هوية القنوات الناقلة لمباراة المنتخب الوطني أمام بوركينافسو يوم الثلاثاء المقبل.

كما قال ذات المصدر أن المباراة ستنقل عبر قناة الأرضية والقناة الشبابية بداية من الساعة الخامسة مساءا بالتوقيت الجزائري. كما ستكون تغطية مباشرة من الحدث عبر موفدين من التلفزيون العمومي.

ومن المنتظر، أن يقوم التلفزيوني العمومي بعمله في إريحية كبيرة بحكم أن المباراة ستلعب داخل القواعد. عكس مباراة جيبوتي التي حدثت فيها العديد من الأخطاء التقنية بالقاهرة.