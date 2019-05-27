تعرف على أحد مترشّحي للرئاسيات 4 جويلية 2019

صنع ليلة أمس السبت المفاجأة مترشحان إيداع ملفي ترشيحهما للانتخابات الرئاسية المزمع إجرائها في 4 جويلية المقبل.

ويتعلق الأمر بكل من حميد الطواهري وعبد الحكيم حمادي حسب ماأعلنه المجلس الدستوري اليوم الأحد.

ونقلا عن موقعalg 24 الناطقة بالفرنسية الذي تحصل على معلومات حول المترشح للرئاسيات عبد الحكيم حمادي.

الذي يعتبر من مواليد 1965 بقسنطينة من عائلة منحذرة من جيجيل وهو طبيب في بيطري أين مارس مهنته في ولاية سيدي بلعباس.

ثم قرر الدخول في عالم الأعمال والتجارة من إخلال إستراد الأدوية البيطرية.

ليقرر بعد ذلك فتح مختير لصنع الأدوية البيطرية والذي يوظف فيه 50 شخص.

وحسب ذات الموقع عبد الحكيم حمادي ليست هذه المرة الاولى التي يحاول فيها الترشح للرئاسيات فقد قدم ترشحه في 2014 .