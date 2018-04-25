تعرف على أسباب الإصابة بأمراض الحساسية

يعاني العديد من الجزائريين من مرض الحساسية الذي صنفته منظمة الصحة العالمية في المرتبة الرابعة، بعد مرض السرطان وانعدام المناعة وكذا أمراض القلب والأوعية.

وقال الدكتور عبد الباسط كتفي مختص في أمراض الصدر والحساسية بمستشفى الرويبة، خلال نزوله ضيفا في بلا طو قناة “النهار”

أن هناك عدة أسباب للحساسية منها :

حبوب الطلع والذي يعد هو المتسبب الرئيسي في الحساسية، وأوضح أن الحساسية تبدأ من الأنف وتنتقل بعدها إلى الصدر

ويمكن أن تتحول إلى مرض الربو.

وأضاف الدكتور، أنّ تغيرات المناخ والثلوث هو الآخر يساهم في الحساسية.

وأكد الدكتور، أن الحساسية تزيد في فصل الربيع نظرا لتلقيح النباتات خلال هذا الفصل.

وبخصوص كيف يمكن للمريض أن يتغلب على حساسية تهيج العينيين واحتقان الأنف

قال يجب علي المريض أن يبتعد عن المناطق التي بها أشجار الزيتون، لأنها تزيد من حدة حساسيته.

وأبرز الدكتور، إذا كان الإنسان في حالة نوبة حساسية فعليه أنّ يأخد أدوية مناسبة التي تعمل على الحد من التهاب الأنف وتهيج العينين.

وقال الدكتور، أنه لمعرفة الحساسية التي يعاني منها الشخص هناك فحص يجرى له من أجل معرفة المادة الي يتحسس منها.