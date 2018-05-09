تعرف على أسباب الإصابة بالقولون العصبي وطريقة علاجه !!!

يعاني معظم الجزائريين من ألام القولون العصبي الذي يسبب لهم آلام حادة تعطلهم عن انشغالاتهم اليومية من دراسة وعمل.

وقالت الدكتورة، ماليا بن سالم، طبيبة مختصة في أمراض الجهاز الهضمي، خلال استضافتها في قناة “النهار ”

أن هناك عدة أسباب تساهم في إصابة الشخص بالقولون العصبي من بينها القلق والأكل.

وأوضحت الدكتورة، أن القولون له علاقة كبيرة مع القلق، لأنه يؤثر كثيرا على المخ فيسبب مضايقات كثيرة و آلام حادة.

وقالت أن القولون يؤثر على الإنسان بدرجة كبيرة، حيث يعطله على أشغاله فيحرمه من الذهاب للدراسة والعمل.

ووجهت الدكتورة، نصائح من أجل الحد من ألام القولون والمتمثلة في تفادي الضغط والقلق النفسي

واتباع نظام غذائي متوازن .

وكذا اتباع الأدوية والابتعاد عن المأكولات السريعة وتجنب الأكل بسرعة، وعدم الأكل والتكلم لتفادي دخول الهواء عن طريق الفم، بالإضافة إلى ممارسة الرياضة.