تعرف على أسرار جمال النجمة الجزائرية أمل بوشوشة

كشفت الفنانة الجزائرية، أمل بوشوشة، خلال لقاء لها على أحد القنوات التلفزيونية الفنية العربية، عن أسرار جمالها وماذا تعتمد لتحافظ على أناقتها.

حيث قالت أمل أنها لا تعتمد على شيئ معين لتهتم بجمالها، إلا أنها تحرص على النوم جيدا، والأكل الصحي.

وأكدت أمل على أنها تنام بدون مستحضرات التجميل، كما أنها لا تستعملها يوميا.

وحول ممارسة الرياضة، قالت النجمة الجزائرية، أنها لا تمارس الرياضة كثيرا.

للتذكير، انتهت أمل من تصوير مسلسلها الأخير “دولار”، مع الفنان اللبناني عادل كرم، والذي لم يحدد موعد عرضه بعد.