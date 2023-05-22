تعرف على أسعار الموشي بسوق الجلفة 

عرف سوق الإثنين للمواشي بولاية الجلفة إستقرار وتباين في أسعار الكباش خاصة مع إقتراب عيد الأضحى المبارك.

وشهد السوق ركودا نوعا ما في حركة البيع والشراء للمواشي، أين أكد العديد من الموالين بالسوق أن أسعار الكباش عرفت إستفرارا نوعا ما.

كما أن سعر الاضاحي تراووحسب مارصدته كامير “النهار تي في” فقد أرجع الموالون الإرتفاع في أسعار المواشي إلى غلاء أسعار الأعلاف.

حيث تراوحت أسعار المواشي بين 50 ألف دينار و85 الف دينار حسب ما صرح به الموالين. كما اجمع الجميع على ان اسعار الخرفان تراوحت في ذات السوق مابين 50 ألف حتى 65 الف دينار بينما الكباس أسعارها تراوحت من 66 إلى 85 ألف دينار.

وكانت أعلنت مؤخرا المديرية العامة للضرائب عن إجراءات جبائية التحفزيية والتسهيلات الإدارية لجميع المتعاملين الناشطين في مجال صناعة وتحويل وتسويق أغذية المواشي والدواجن.

وذلك من خلال الإعفاء من اسم على القيمة المضافة TVA عمليات بيع الشعير والذرة وكذا المواد والمنتجات الموجهة لتغذية المواشي والدواجن.

بالإضافة إلى إلغاء إلزامية تقديم شهادة الاعفاء من الرسم على القيمة المضافة عند عمليات بيع المواد الملغاة من هذا الرسم ، والتي يقوم بها من منتج أغذية المواشي والدواجن والمحولين والمجمعين.

كما أقر هذاالمرسوم صراحة إعفاء كل من التعاونيات الفلاحية والمربين والموزعين من إلزامية تقديم شهادة الاعفاء المذكوة، عند اقتناء المواد المعفاة” العلف”.