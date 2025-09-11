تعرف على أسعار النفط لنهار اليوم

زادت العقود الآجلة لخام برنت سنتا واحدا أو 0.01 بالمئة إلى 67.50 دولار للبرميل فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس. الوسيط الأمريكي سنتين أو 0.03 بالمئة إلى 63.69 دولار.

ويأتي استقرار أسعار النفط في الوقت الذي تحول فيه تركيز الأسواق خلال الفترة الأخيرة إلى توازنات العرض والطلب في سوق الطاقة في ظل زيادة غير متوقعة. في مخزونات النفط الأمريكية وتراجع أسعار المنتجين إلى جانب إشارات ضعف من سوق العمل الأمريكي. ما يعكس تباطؤا في أداء الاقتصاد.

وبفعل هذه المعطيات يتوقع المحللون أن يقوم مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) بخفض أسعار الفائدة. خلال اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل في محاولة لتحفيز الاقتصاد.