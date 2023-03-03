تعرف على أسعار بعض السيارات المستعملة في الجزائر

يدور الحديث يدور وسط الشارع الجزائري في الآونة الآخيرة، حول ما إذا كانت أسعار السيارات المستعملة في البلاد ستنخفض أو لا، خاصة بعد دخول قرار استيراد السيارات أقل من 3 سنوات حيز التنفيذ رسميا.

وكان قد صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات جمركة ومراقبة مطابقة السيارات السياحية والنفعية والمستعملة لأقل من ثلاث سنوات المقتناة من طرف الأفراد المقيمين.

أسعار السيارات المستعملة بموقع واد كنيس

للإشارة، منذ إعلان الرئيس تبون بفتح المجال أمام استيراد السيارات أقل من 3 سنوات خيم الركود على مبيعات السيارات في مختلف أسواق السيارت المستعملة في العديد من الولايات .

وللحصول على فكرة واضحة عن أسعار السيارات المستعملة في الجزائر ، سنعرض لكم بعض الإعلانات الموجودة على موقع “واد كنيس”.

وبعد تصفحنا لموقع “واد كنيس”، وجدنا سيارة محبوبة من قبل المواطنين الجزائريين، ويتعلق الأمر بـ Renault Clio 4 سنة 2019، حيث طالب صاحبها بمبلغ 325 مليون قابل للتفاوض مقابل بيعها.

كما تتوفر على نفس الموقع أيضا، سيارة من نوع Dacia Sandero Techroad يعود تاريخها إلى سنة 2019، بسعر يفوق 260 مليون.

ويخصوص ماركة فوسفاغن، وجدنا على موقع واد كنيس سيارة من نوع Volkswagen Polo 2014 Life يعود تاريخها إلى سنة 2014 بسعر 330 مليون .

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