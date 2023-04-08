تعرف على أسعار سيارات 2023

كشفت المديرية العامة للجمارك أسعار السيارات النفعية والسياحية الجديدة بترقيم 2023 في الدول المستوردة.

ونشرت المديرية وثيقة مرجعية ARGUS لمطابقة تصريحات إستيراد المركبات الجديدة بترقيم سنة 2023 والتي لايمكن مخالفتها سواء كان شخص طبيعي أو وكيل السيارات.

وتضمنت وثيقة ARGUS أسعار كافة العلامات السياحية منها والنفعية من الدول الموردة.

ونصت الوثيقة على حذف سعر الرسم على القيمة المضافةTVA من السعر الحالي وإضافة سعر الشحن البحري. وللإشارة فإن قيمة الرسم على القيمة المضافةTVA يعادل 20 % .

وجاء في الوثيقة أسعار المركبات أقل من 20 ألف أورو بالنسبة لسيارات فيات، داسيا، رونو، سيتروان، وهيونداي.

سيارات فيات FIAT بين 12 ألف و290 و41 ألف و900 أورو.

سيارات شوفروليه Chevrolet يتراوح سعرها بين 88 ألف 95 ألف أورو

سيارات سيتروان Citroën بين 16 ألف و590 لصنف “سي 3” و50 ألف و450 أورو لصنف “سي 5 إيكس”.

سيارات هوندا HONDA بين 24 ألف أورو لسيارات جاز و55 ألف لسيارات سيفيك الجديدة.

سيارات هيونداي Hyundai بداية من 12 ألف و940 أورو لسيارات إي 10 و61 ألف و650 أورو سانتافي،

سيارات كيا KIA بداية من بيكانتو بين 12 ألف و790 .

سياراتPEUGEOT 308 و71 ألف و170 أورو بيجو سبور انجيريد.

سيارات رونو RENAULTبداية من توينغو 15 ألف و750 إلى سيارات كليو التي سعرها حتى 51 ألف و900 أورو.

وسيارات سيات SEATتتراوح بين 16 ألف إيبيزا، و54 ألف سيارات تاراكو، وسكودا، وبين 17 ألف أورو لـ فابيا، وبينما 57 ألف أورو سوبر كومبي.

سيارات تويوتا TOYOTAبين 17 ألف لـ أيغو إيكس و70 ألف لـ جي أر سوبرا.

سيارات بولو Volkswagen بين 22 ألف و990، وغولف GOLF ألتراك سعرها يصل حتى 55 ألف أورو. في حين tiguan تيڨوان 60 ألف أورو، وباسات passat تصل إلى 85 ألف أورو.

سيارة جاغوار JAGUAR بين 54 ألف و900 أورو و142 ألف أورو.

سيارة جيب JEEPبين 38 ألف و500 و80 ألف و700 أورو.

سيارة DS دي أس أوتوموبيل سعرها بين 30 ألف و100 و88 ألف و650 أورو.

سيارة فيراري FARRARI بين 202 ألف إلى 491 ألف و433 أورو.

سيارات فورد FORDبين 22 ألف و790 و41 ألف و900 أورو.

سيارات ميني كوبر MINI COOPER بين 42 ألف و131 ألف و900 أورو.

سيارات ميتسوبيشي MITSUBISHIبين 13 ألف و890 و40 ألف و990 أورو.

سيارات نيسانNISSAN بين 20 ألف و490 أورو و61 ألف و900 أورو.

سيارات أوبل OPEL بين 18 ألف و800 و46 ألف و850 أورو وبيجو بين 17 ألف و100 أورو

سيارات BMW بي أم يتراوح سعرها بين 30 ألف و650 لسيارات “11 6 إي” و105 ألف و100 أورو لصنف “أم 3 كومبيتيشن”،

سيارة لومبورغيني lamborghiniبين 190 ألف و299 ألف أورو .

سيارات مارسيداس MERCEDESبين 37 ألف لصنف كلاس أ، و240 ألف أورو لصنف كلاس أس.