تعرف على أسماء الولاة المنتدبين الجدد
أجرى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين، حركة جزئية في سلك الولاة والولاة المنتدبين. وفقاً لأحكام المادة 92 من الدستور.
وحسب بيانٍ لرئاسة الجمهورية، فقد تضمنت الحركة الجزئية تعيين 8 ولاة منتدبين.
ويتعلق الأمر بكل من السادة الآتية أسماؤهم:
-عبد الفتاح بن قرقورة، أمين عام ولاية سطيف، واليا منتدبا للمقاطعة الإدارية للشراقة بالجزائر العاصمة.
-محرز معمري، أمين عام ولاية قسنطينة، واليا منتدبا للمقاطعة الإدارية للدار البيضاء بالجزائر العاصمة.
-زيدي عبد المالك، مفتش عام ولاية الجزائر، واليا منتدبا للمقاطعة الإدارية لسيدي أمحمد بالجزائر العاصمة.
-زوقاري ناصر، أمين عام ولاية بسكرة، واليا منتدبا للمقاطعة الإدارية للقنطرة ببسكرة.
-بوجزة جمال، أمين عام ولاية بومرداس، واليا منتدبا للمقاطعة الإدارية لبئر العاتر بولاية تبسة.
-عمراني عطال، أمين عام ولاية إيليزي، واليا منتدبا للمقاطعة الإدارية لبوسعادة بولاية المسيلة.
-بن بابا علي عبد الكريم، رئيس دائرة الغزوات، واليا منتدبا للمقاطعة الإدارية للعريشة بولاية تلمسان.
-خلفاوي حميد، رئيس دائرة بودواو، واليا منتدبا للمقاطعة الإدارية لقصر البخاري بولاية المدية.