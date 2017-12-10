تعرف على أسوأ 10 أفلام لسنة 2017   

نشرت مجلة الرولينغ ستون الأمريكية، قائمة أسوأ عشرة أفلام، التي تم إصدارها وعرضها في سنة 2017.

وجاء في المرتبة الاولى، خامس سلسلة من أفلام المتحولون، فيلم أمريكي أخرجه مايكل باي، تم عرضه في جويلية 2017.

وحل بالمركز الثاني، فيلم “برج الظلام” المأخوذ عن رواية للكاتب ستيفن كينغ، فيلم رعب وخيال أمريكي اخرجه بيكولاج أرسيل.

أما المرتبة الثالثة، فقد حل فيلم الميلودرامي “fifty shades darker “.

إضافة، إلى فيلم “أغنية بعد أغنية” للمخرج تيرينس مالك وفيلم “مومياء” من بطولة توم كروز.

وأيضا فيلم المغامرات “الجبل بيننا” من بطولة كيت ويسليت.

وإختتمت قائمة أسوأ فيلم لعام 2017 بفيلم الرسوم المتحركة ” the emoji movie” من إجراج طوني ليونيدز