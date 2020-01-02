تعرف على أصغر وزير في الحكومة الجديدة

عيّن اليوم الخميس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بعد مشاورة مع الوزير الأول عبد العزيز جراد الحكومة الجديدة.

وتضمنت التشكيلة الحكومية، التي تم الإعلان عنها لأول مرة من رئاسة الجمهورية، مفاجأة في تاريخ الحكومات المتعاقبة للدولة الجزائرية.

حيثُ ضمت حكومة الوزير الأول عبد العزيز جراد، المعلن عنها مساء اليوم، من قبل الناطق الرسمي للرئاسة محمد السعيد، وزيرا في السادسة والعشرين من عمره.

حيثُ تم تعيينه وزيرا لقطاع مستحدث، وهي الوزارة المنتدبة المكلف بالمؤسسات الناشئة، والذي يُعتبر أصغر وزير في الحكومة.

الوزير الصغير أبن ولاية بومرداس، من مواليد 1994 وتلقى تعليمه الثانوي في مؤسسة فرانس فانون، كما أنّه خريج جامعة بومرداس.

حيث درس شعبة العلوم التكونولوجية والرياضيات التطبيقة بجامعة محمد بوقرة في بومرداس.