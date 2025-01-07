تعرف على أعراض فيروس إلتهاب الرئة البشري HMPV 

انتشر مؤخرا فيروس التهاب الرئة البشري “HMPV Métapneumovirus humain” في العالم.

وقد تم تحديده لأوّل مرة في العالم عام 2001، ويصيب هذا الفيروس بشكل خاص الأطفال الصغار وكبار السن.

ووفقا لوزارة الصحة لم يتم تسجيل أي حالة في الجزائر.

ويعدّ “HMPV” فيروساً تنفسياً يمكن أن يسبب أمراضًا تتراوح بين أعراض البرد الخفيفة إلى التهابات الجهاز التنفسي الشديدة. وخاصة عند الأطفال الصغار وكبار السن والأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة.

ويعرف فيروس الجهاز التنفسي البشري بأنه شديد العدوى وينتشر بسهولة من خلال الرذاذ التنفسي والاتصال المباشر مع شخص مصاب والأسطح الملوثة.

ولهذا، وجب أخذ الاحتياطات اللازمة، مثل ارتداء القناع الواقي، وتغطية الفم أثناء العطس أو السعال، وغسل اليدين بالصابون بشكل متكرر، لمنع العدوى.

وغالباً ما يسبب فيروس التهاب الشعب الهوائية الحاد HMPV أعراضًا مشابهة لنزلات البرد.

وقد يؤدي هذا الفيروس إلى أمراض أكثر خطورة، مثل التهاب الشعب الهوائية أو الالتهاب الرئوي أو تفاقم حالات الجهاز التنفسي المزمنة مثل الربو، أو مرض الانسداد الرئوي المزمن.

أعراض فيروس HMPV

ويمكن تحديد أعراض هذا الفيروس كما يلي:

سيلان فى الأنف.

سعال.

الحمى.

احتقان بالأنف.

احتقان في الحلق.

الصفير.

ضيق التنفس/ صعوبة التنفس.

تعب.

وبإمكان هذ الأعراض أن تتطور إلى التهاب الشعب الهوائية أو الالتهاب الرئوي على غرار الفيروسات الأخرى التي تسبب التهابات الجهاز التنفسي العلوي والسفلي.

أسباب الإصابة بـ HMPV

الأسباب الدقيقة لهذا الفيروس غير معروفة بالتدقيق، ولكن هناك بعض العوامل منها:

انتقال الفيروس لمس الأسطح الملوثة أو ملامستها أو الاتصال الجسدي بالشخص المصاب، مثل لمس أو مصافحة.

عدوى فيروس HMPV أكثر شيوعًا خلال أواخر الشتاء وأوائل الربيع.

البيئات المغلقة أو الأماكن المزدحمة مثل المدارس ومراكز الرعاية قد تؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بفيروس HMPV.

الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة هم أكثر عرضة للإصابة بالعدوى.

عوامل الخطر للإصابة بفيروس التهاب الكبد الوبائي البشري.

يؤثر فيروس الورم الحليمي البشري بشكل أساسي على الأطفال الصغار معظمهم تحت سن 5 سنوات، وكبار السن، والأفراد الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، والأفراد الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل الربو، مرض الانسداد الرئوي المزمنأو أمراض القلب.

مضاعفات فيروس التهاب الكبد الوبائي البشري.

تشمل مضاعفات عدوى فيروس HMPV ما يلي:

مرض التهاب القصبات.

الالتهاب الرئوي.

نوبات الربو.

فشل الجهاز التنفسي (في الحالات الشديدة).

العدوى البكتيرية الثانوية (عدوى بكتيرية تحدث أثناء أوبعد علاج عدوى أخرى).

تشخيص فيروس HMPV

يتم إجراء فحص جسدي لتقييم الأعراض، وكذا إجراء اختبار معملي، مثل تفاعل البوليميراز المتسلسل أو اختبار المستضد السريع عن طريق أخذ مسحات من الأنف أو الفم أو الحلق لتحديد الفيروس المسبب.

في حالة الأعراض الشديدة، قد يتم طلب تنظير القصبات الهوائية، أي يتم إدخال أنبوب رفيع مزود بكاميرا صغيرة إلى الحلق لجمع السائل، ثم يتم إرسال السائل للاختبار بحثًا عن الفيروس.

كيفية علاج فيروس HMPV؟

لا يوجد علاج محدد مضاد لفيروس التهاب الكبد الوبائي البشري. يشمل العلاج الداعم ما يلي:

الراحة والترطيب.

الأدوية المتاحة دون وصفة طبية لعلاج الحمى والألم.

يمكن إعطاء الأكسجين التكميلي أو الاستشفاء والأدوية المضادة للفيروسات مثل ريبافيرين في الحالات الشديدة.

في هذه الحالات يجب طلب العناية الطبية:

صعوبة في التنفس.

حمى شديدة مستمرة.

تفاقم الأعراض.

أعراض الجفاف (مثل جفاف الفم وقلة التبول).

الوقاية من فيروسات الجهاز التنفسي البشري.

تدرب على نظافة يديك بشكل جيد.

تجنب الاتصال الوثيق مع الأشخاص المرضى.

قم بتطهير الأسطح التي يتم لمسها بشكل متكرر.

قم بتغطية فمك وأنفك عند السعال أو العطس.

ابقى في المنزل عندما تشعر بالتوعك.

كما أنه لا يوجد حاليًا لقاح ضد فيروس HMPV.