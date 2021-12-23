تعرف على أغرب الوظائف داخل القصر الملكي في بريطانيا

يضم قصر باكنغهام الملكي البريطاني آلاف العمال والموظفين لخدمة العائلة المالكة، معظمها وظائف عادية كالتدبير المنزلي وطباخين. لكن بعض العمال بالقصر يشغلون وظائف غريبة لاتوجد في أي مكان آخر.

ونشر موقع “برايت سايد”، مجموعة الوظائف الغريبة التي تخدم الملكة إليزابيث والعائلة المالكة داخل القصر.

ملحن موسيقي

لملكة بريطانيا ملحن موسيقي خاص بها، وهو مسؤول عن تأليف مقاطع موسيقية خاصة لمختلف الأحداث والمناسبات. منها حفلات التتويج واعياد الميلاد وحفلات الزفاف وحتى الجنائز.

وكان في السابق من يتولى هذا المنصب يبقى فيه طوال حياته إلى غاية وفاته، وبعدها أصبحت مدة عمل الملحنين لا تتجاوز 10 سنوات. حيث يمكن إعطاء الفرصة للموسيقيين والملحنين الموهوبين لتولي هذا الدور.

مختص بالوقت والساعات

يشتغل بالقصر الملكي عامل مختص ومميز مهمته تغيير الساعات الملكية، وهو المسؤول عن الحفاظ على الساعات وضبط توقيتها.

وتستغرق مهمة تغيير الوقت إلى التوقيت الشتوي أو الصيفي حوالي 16 ساعة لضبط جميع الساعات في قصر برمنغهام. نظرا للعدد الكبير للساعات بالقصر وبعضها ضخم وعلى شكل أبراج.

كما يتطلب هذا المنصب خبرة خاصة، حيث يتوجب على صاحب هذا المنصب صيانة الساعات العتيقة التي يفوق عمر معظمها عمر الملكة نفسها.

عالم فلك خاص

من ضمن موظفي القصر الملكي البريطاني، عالم فلك مسؤول عن تقديم المشورة للملكة في الأمور الفلكية والعلمية. ولإستحدث هذا المنصب في القرن 17 الوقت الذي كانت فيه العديد من الإكتشافات العملية. أما الآن فأصبح هذا المنصب لقب فخري في الغالب.

حافظ الإطارات

من المعروف أن القصر الملكي البريطاي يضم العديد من الأعمال الفنية والأثرية القيمة، والفخمة التي لا تقدر بثمن ونحو 8 آلاف لوحة. ووضعت هذه اللوحات الفنية داخل إذارات لابد من الإعتناء الجيد والمستمر بها. وعيلهإستحدث القصر منصب أطلق عليه “حافظ الإطارات”، مهمته تقييم الإطاارت والإهتمام بها بشكل مستمر، وترميمها.

حارس طوابع الملكة

تمتلك الملكة البريطانية إحدى أكثر مجموعات الطوابع إثارة للإعجاب من جميع أنحاء أوروبا. وهناك شخص مختص مهمته السفر إلى جميع أنحاء العالم لإضافة طوابع فريدة إلى هذه المجموعة. حيث تحرص الملكة المحافظة على مجموعة الطوابع التي حصلت عليها من والدها.

تقطيع اللحم وحراسة البجع وإرتداء حذاء الملكة وظائف غريبة داخل القصر الملكي

تملك ملكة بريطانيا العديد من البجعات، ولها حارس خاص بها يقوم بالإعتناء ببجعات الملكة. كما يوجد منصب آخر وهو خاص بتعداد البجعات والإهتمام بصحتها ةالإشراف على إجراء الفحوصات الصحية الدورية اللازمة لتلك الطيور وإجراء تعداد سنوي لها.

تعتمد ملكة بريطانيا على موظفة مهمتها ارتداء حذائها الجديد قبل أن ترتديه في المناسبات. للتأكد من أن الحذاء مقاسه يناسب الملكة، ولن يتسبب لها في آلام في رجلها.

حيث يتوجب على من تشغل هذا المنصب التأكد من أن الملكة ستشعر بالراحة عند ارتداء حذائها الجديد، ولن يعيق انطلاقها لوجهتها.

ومن أغرب الوظائف داخل القصر الملكي، هو مهنة تقطيع اللحم للملكةأثناء الأكل، حيث أنها لا تقطع اللحم بنفسها. كما يرجع هذا الأمر إلى قرون عديدة حيث لم يسبق وأن قام الملوك بتقطيع اللحم بأنفسهم.

وتعتبر العائلة المالكة أن موهبة تقطيع اللحم بشكلجيد أمر وراثي، وهذه الوظيفة متوراثة، ولا يقوم بالتقدم لها سوى عدد قليل جدا من الناس.

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