تعرف على أهمية ومعنى الرموز والعلامات على عجلات السيارات

نشرت مصالح الدرك الوطني عبر صفحتها طريقي على الفيسبوك من خلال النافذة القانونية. كيفية قراءة الرموز والعلامات الموجودة على عجلات السيارات.

وأوضحت ذات المصالح عبر صفحتها الخاصة بمركز الإعلام وتنسيق المرور ان الرموز والعلامات الموجودة على الاطار الصورة التي في الاسفل تشير الى أهم الرموز التي تكون مكتوبة على سطح الاطار.

وتابع المنشور انه عرض الإطار يتم تسجيله بالمليمتر. كما ان نسبة الارتفاع إلى العرض: أي في هذه الحالة الارتفاع يمثل %65 من عرض الإطار.

أما بخوص تصميم الإطار فيكون شعاعي. كما يجب ان يكون مؤشر الحمولة يوافق الحمولة القصوى التي يمكنأن يتحملها الإطار عند الحد الأقصى لضغط الهواء في العجلات.

في حين معدل السرعة والذي يقصد منه السرعة القصوى الذي تم تصميم الإطار لأجله. في هذه الحالة أقصى سرعة هي 210 كم/ ساعة التي توافق الحرفH.

أما بالنسبة إلى مقاس الاطار فقي هذه الحالة لدينا اطار مقاسه 18.07 تاريخ الصنع (أسبوع وسنة الصنع). مثلا 0116 يعني الأسبوع الأول من سنة 201608.

ونجد مقوم للحرارة TEMPERATURE X ترمز الى قدرة الإطارعلى التخلص من السخونة. ويشار إليها بالحروف A, B, C. أعلى معدل لتحملالحرارة هو A وأدنى معدل هو C.09.

كما ان ضغط الهواء السريع فإنه عادة ما يكون الضغط الموصىبه بين 30 و 35 PSI. يشير هذا الرقم إلى الحد الأدنى من ضغط الهواء اللازم لدعم سعة حمل الحمولة القصوى لسيارتك.