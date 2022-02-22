تعرف على أهم التدابير الجبائية في قانون المالية لـ 2022

نشرت المديرية العامة للضرائب اليوم أهم التدابير الجبائية الهادفة إلى دعم النشاط الإقتصادي وترقية الإستثمار والإنتاج. والتي جاء بها قانون المالية لسنة 2022. حيث تضمنت تخفيضات وإعفاءات لعدد من النشاطات الإقتصادية.

ووفق مانص عليه قانون المالية لـ 2022 تأسيس المعدل المخفض في مجال الضريبة على أرباح الشركات والمحدد بـ 10 بالمائة. وهذا الإجراء سيسمح للمؤسسات بزيادة قدراتها في التمويل الذاتي. ويطبق هذا المعدل التفضيلي على الأرباح الموافقة للمبالغ المستعملة لاقتناء الأسهم، الحصص الاجتماعية. أوالأوراق المالية المماثلة. والتي تسمح بالمساهمة في حدود 90 بالمائة على الاقل في رأس مال شركة أخرى لإنتاج السلع أوخدمات أوالأشغال.

كما جاء في ذات القانون رفع عتبات الأعباء وإدراج أخرى جديدة تخضع للخصم .

بالإضافة إلى تخفيض في الرسم على النشاط المهني وتجسد ذلك في الإجراءات التالية :

لم يعد منتجي السلع خاضعين للرسم على النشاط المهني،

ولم تعد المهن غير التجارية خاضعة للرسم على النشاط المهني

تستفيد الأنشطة الأخرى من تخفيض في معدل الرسم على النشاط المهني حيث ينخفض من 2 بالمائة إلى 1.5 بالمائة.

ونص القانون على تجديد تطبيق المعدل المخفض للرسم على القيمة المضافة إلى غاية 31 ديسمبر 2024. على الخدمات المتصلة بالنشاطات السياحية والفندقية والحمامات المعدنية. والإطعام السياحي المصنف والأسفار وتأجير السيارات للنقل السياحي.

دعم الأنشطة السياحية والفلاحية

ونص ذات القانون على عدد من الأحكام تهدف إلى دعم النشاط الزراعي وتربية المواشي. وتتعلق بشكل أساسي بالإعفاء من الرسم على القيمة المضافة tva. المواد الموجهة لأغذية المواشي والدواجن المنتجة محليا. بالإضافة إلى توسعة الإعفاءات الدائمة بعنوان الضريبة على الدخل الإجمالي.

وفي السياق ذاته تستفيد من إعفاء بعنوان الضريبة على الدخل الإجمالي لفترة 10 سنوات، المداخيل الناتجة عن الأنشطة الفلاحية. وكذا تربية المواشي، الممارسة في الأراضي المستصلحة حديثا. وذلك ابتداء من تاريخ منحها، والمناطق الجبلية، وذلك ابتداء من تاريخ بداية النشاط.

كما تم إعفاء المؤسسات الناشئة من الضريبة الجزافية الوحيدة، على غرار ما تم منحه لفائدة المؤسسات الناشئة. التابعة للنظام الحقيقي في مجال الضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات والرسم على النشاط المهني. وهذا لمدة أربع سنوات، ابتداء من تاريخ الحصول على علامة “مؤسسة ناشئة”، مع سنة إضافية، في حالة التجديد.

وأعفى قانون المالية لـ2022 الزيت الخام والمسحوق الناتج عن سحق البذور الزيتية محليا من الرسم على القيمة المضافة tva. لمدة 5 سنوات إعتبارا من 1 جانفي 2022.

إعفاء الزيوت من الرسم على القيمة المضافة tva

وعدّل ذات القانون نظام الإعفاءات الخاص بزيت الصوجا الخام والزيت الغذائي المكرر العادي. من خلال اعفاءات من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة tva.

بالإضافة إلى زيت الصوجا الخام المستورد والموجه لإنتاج الزيت الغذائي المكرر العادي. وذلك عندما يترتب جراء إخضاعه تجاوز في سقف الأسعار المحدد عن طريق التنظيم. وكذا الزيت الغذائي المكرر العادي من الرسم على القيمة المضافة tva في مختلف مراحل التوزيع. عند تجاوز سقف الأسعار المحدد، وعمليات استيراد بذور الصوجا، الموجهة لإنتاج الزيت الغذائي المكرر العادي.

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