تعرف على أهم النصائح الطبية لأصحاب الأمراض المزمنة في رمضان !!!

هناك بعض المرضى مرخص لهم بالإفطار خلال رمضان بسبب حالتهم الصحية، إلا أنهم لا يأخدون برأي الطبيب ويلحقون بأنفسهم الأذى.

وقدم الدكتور الحاج مكراشي، خلال استصافته في قناة “النهار” نصائح لأصحاب الأمراض المزمنة حتى لا يؤدوا بأنفسهم للهلاك.

وقال الدكتور، إذا كان المريض في حالة صحية حرجة جاز له أن يفطر خاصة مرضى السكري لا يستطيعون أن يصوموا 16 ساعة كاملة.

وأوضح الدكتور، هناك حالات من مرضى السكري من تعودوا على الأنسولين ليس لديهم القدرة على الصوم لدرجة أن يصل الأمر بهم إلى غيبوبة.

وقال الدكتور، كما أن هناك أمراض أخرى يجب أن يأخد المريض الحيطة خلال شهر رمضان.

على غرار القصور الكلوي و أمراض القلب والأوعية الدموية، حيث يجب أن يأخدوا دوائهم كل 4 ساعات.

وقال الدكتور، أن الطبيب يبقى هو المرجع الأساسي لهؤلاء المرضى، لأنه هو الذي يتخد القرار إن كان المريض لديه القدرة على الصيام أم لا .

وأوضح الدكتور ، أنه يوجد حالات حرجة لمرضى السرطان خاصة في فترة العلاج الكيميائي.

لأن العلاج الكيميائي يؤدي إلى إسهال و فقدان الدم وغيرها من الأعراض التي تتسبب في التعب لدى المريض.

فهنا الطبيب هو الذي يتخد القرار إن كان المريض لديه القدرة على الصيام من عدمه.

وحرص الدكتور، في الختام ، أنه ينبغي على الأئمة أن يقومو بحملة توعية لهؤلاء المرضى.

لأنه يوجد العديد من المرضى من لا يأخدون برأي الطبيب ويلحقون الضرر بأنفسهم.