تعرف على أهم ماقاله بلماضي عن مواجهتي النيجر

خص الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي قناة الفاف على اليوتيوب بحوار مطول لخص خلاله مواجهتي النيجر.

أهم ماقاله بلماضي:

“أرفع القبعة لرباعي خط الدفاع وبدران وبن عيادة كانا رائعين”.

“سنكون جاهزين لأي منافس في مباراة السد “.

“زرقان كان رائعا، عمورة ينتظره مستقبل واعد ووضعية بوداوي في نيس تزعجني”.

“بونجاح لاعب بمثابة محارب وفرحت كثيرا بالهدف الذي سجله”.

“بن ناصر وحش، زروقي قيمة ثابتة، وأرقام بن رحمة أمام النيجر أبهرتني”.

“على إفريقيا أن تكون فخورة بالرقم التاريخي الذي حققه المنتخب الجزائري”.

“مباراة بوركينافاسو بمثابة نهائي ونريد أن يكون جمهورنا حاضرا”.

“بلايلي لاعب في خدمة المنتخب ولديه نفس تأثير محرز”.

“على الاحتياطيين العمل أكثر وثراء التعداد لا يزعجني”.