تعرف على أهم ميزات وخصائص سيارة “فيات 500”

ووقعت وزارة الصناعة على إتفاقية، تصنيع سيارات للعلامة الإيطالية فيات “FIAT” في الجزائر.

وكشف وزير زعدار ان أن المصنع يتعلق بسيارات سياحية ونفعية في ولاية وهران.

ومن المنتظر أوّل سيارة فيات مصنعة في الجزائر سيكون متوفر إبتداءً من نهاية سنة 2023. سيكون بإمكاننا الحصول على عدة أنواع من مركبات فيات المصنعة في بلادنا والتي ستطرح في السوق.

وستكون سيارة “فيات 500” أول سيارة سياحية مصنعة بالجزائر والتي توفر على المميزات وخصائص نذكر منها:

المحرك

من حيث محرك “فيات 500” مكون من 4 أسطوانات بسعة 1.4 لتر، وينتج قوة بمقدار 100 حصان، و131 نيوتن/ متر عزم دوران. بالإضافة إلى أن السيارة تتسارع من 0-100 كم/ الساعة 10.5 بسرعة قصوى تصل إلى 182 كم الساعة.

ويعمل هذا المحرك بنظام البنزين حيث يصل معدل استهلاك الوقود إلى 18.6 كم/ لتر، ويقترن بناقل حركة أوتوماتيكي من 5 سرعات.

من الداخل

فيات 500 2020 من الداخل تتسع سيارة “فيات 500” لـ 4 أشخاص ومتوفرة على تجنيد من القماش القياسي كما تتوفر على مقاعد خلفية قايلة للطي .

أما بخصوص المقاعد الأمامية واسعان نجدها مدفأة ومكسوة بالجلد ويعشر الراكب فيها بالراحة خلال الرحلات الطويلة

الجودة الداخلية

سيارة “فيات 500” نجد فيها الكثير من البلاستيك الصلب في جميع االمقصورة فضلا عن جودة البناء الرديئة

الأمان والحماية

“فيات 500” تتوفر على 7 وسائد هوائيةairbags وكذا نظام الحماية من الحريق مه نظام التحذير عند حدوث الفرملة المفاجئة مساعدة الفرامل.

كما تتوفر “فيات 500” على أنظمة ضد السرقات وأيضا نظام مانع للإنغلاق abs.

ونجد في سيارة “فيات 500” نظام التحكم عند المرتفعات وكذا الركن الذكي المزود بالذكاء الإصطناعي. بالإصافة إلى ثبت مقعد مخصص للأطفال وفقل مركزي.

معلومات وترفيه

“فيات 500″مزودة بالأجهزة الاساسية لنظام المعلومات والترفيه uconnect والذي يشمل مقاس 7 بوصات ومتكامل بين الاندرويد أوتو وأيل كاربلاي للهواتف الذكيةوكذا بلوثوث ومخرج usb.

بالإضافة إلى ستيريو مع 6 مكبرات صوت. وأيضا نظام ملاحة راديو ستالايت وجهاز ستيريو beats premium وفتحة سقف بانوراما.