تعرف على أول أيام شهر رمضان فلكيا

كشف رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إبراهيم الجروان، عن موعد شهر رمضان المبارك.

وقال ذات المسؤول، أنه تبقى على حلول شهر رمضان المبارك 3 أشهر. وتوقع إبراهيم الجروان أن يبدأ الشهر الكريم فلكيا في 2 أفريل.

كما أوضح الجروان أن القمر الجديد ولد يوم الأحد على الساعة 18:36 بالتوقيت العالمي، أي بعد غروب الشمس في الإمارات.

مضيفا أن فرصة رصد الهلال مساء غد واردة، ليكون الثلاثاء 4 جانفي غرة شهر جمادى الآخرة فلكيا.

كما قال علماء في الفضاء والفلك إن شهر رمضان للعام الحالي سيكون فلكياً في الثاني من شهر أبفريل القادم.

ونقلت صحيفة “الرؤية” العُمانية، اليوم الأحد، عن خبراء علوم الفضاء والفلك، قولهم إنه يتبقى على شهر رمضان المبارك ثلاثة أشهر. مشيرين إلى أنه من المتوقع أن يبدأ شهر رمضان فلكياً للعام 2022 م/ 1443هـ، في 2 أبريل.

كما يترقب العالم الإسلامي شهر رمضان المبارك للعام الهجري، حيث من المتوقع أن يولد هلاله لعام 1443هـ مباشرة بعد حدوث الاقتران. وذلك يوم الجمعة 29 من شعبان لعام 1443هـ الموافق 1 أفريل عام 2022، وهو يوم الرؤية، بحسب ما أفاد أيضاً معهد الفلك المصري.

يذكر أن التقويم الهجري أو القمري أو الإسلامي هو تقويم يعتمد على دورة القمر لتحديد الأشهر. كما تتخذه بعض البلدان العربية مثل السعودية كتقويم رسمي للدولة.

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