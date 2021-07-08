تعرف على إبراهيم بوغالي الرئيس الجديد للبرلمان

إنتخب مساء اليوم الخميس أعضاء المجلي الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي رئيسا للمجلس للفترة التشريعية التاسعة بعد فوزه بأغلبية الاصوات. وجرت عملية الانتخاب عن طريق الاقتراع السري أين تحصل بوغالي على 295 صوتا مقابل 87 صوتا لمنافسه أحمد صادوق، من ضمن 382 صوت معبر عنها.

ويعتبر ابراهيم بوغالي النائب عن القائمة الحرة “الوحدة والتداول” للدائرة الانتخابية لغرداية من مواليد 3 مارس 1963 ببني يزقن بولاية غرداية. وهو متزوج وأب لأربعة أطفال. الرئيس الجديد للبرلمان متحصل على شهادة الليسانس في العلوم السياسية والعلاقات الدولية من جامعة الجزائر سنة .1986

كما شغل ابراهيم بوغالي أثناء أحداث غرداية، عدة مناصب آخرها رئاسة المجلس الشعبي الولائي لغرداية والذي لقب وقتها مهندس المصالحة .

وكان رئيس لجنة الفلاحة بذات المجلس “2017-2020″، كما شغل منصب رئيس وكالة للصندوق الوطني التوفير والاحتياط ومكلف بالدراسات ببنك “البركة”.