تعرف على الأسعار المرجعية للعقار في الجزائر 

نشرت المديرية العامة للضرائب عبر حسابها الرسمي مرجع أسعار العقار (بيع و إيجار) المتعلقة بفترة السنتين 2023-2024.

ووضعت ذات المديرية تحت تصرف الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يقومون بمعاملات عقارية (بيع/ إيجار) للأملاك المبنية و/ أوغير المبنية روابط الأسعارالمرجعية للعقار.

كما تم تحديد هذ الاسعار حسب المناطق، الولايات والبلديات وطبيعة الأملاك (مباني فردية ،جماعية وشبه جماعية ؛ محلات وأراضي …).

وأضاف بيان ذات المديرية أن الامر يتضمن على نطاق الأسعار (القيمة الدنيا – القيمة القصوى) للقيم التجارية العقارية (سعر السوق).

كما تم تحديد هذه الاسعار من طرف المديرية على أساس المعلومات المستقاة من مختلف الهيئات والوكالات والشركات والمكاتب الناشطة في مجال العقارات.

وللإشارة فإن القيمة التجارية تعتبر المعيار الوحيد المعتمد في التشريع الجبائي الساري المفعول، فيما يخص المعاملات العقارية، من اجل تحديد الأساس الخاضع لحقوق التسجيل و لرسم الإشهار العقاري وللضريبة على الدخل الإجمالي ( فوائض القيم الناتجة عن التنازلات).

وسيتم تحديث مرجع الأسعار بشكل دوري ونشره على الموقع الإلكتروني للمديرية العامة للضرائب و ذلك بمراعاة التطورات التي تؤثر على سوق العقار.

ولمعرفة الاسعار المرجعية للعقار إضغط على الرابط