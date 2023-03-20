تعرف على البرنامج الصيفي لرحلات ألميريا-الغزوات

كشفت شركة النقل البحري للمسافرين الاسبانية Trasmediterranea عن برنامج رحلاتها لموسم الاصطياف على خط الميريا – الغزوات. فيما ستطرح بيع التذاكر على موقعها الالكتروني خلال الأيام القليلة القادمة.

وللإشارة، تخدم الشركة الاسبانية Trasmediterrànea مينائي الغزوات ووهران من ميناء الميريا، حيث توفر رحلة في الأسبوع على خط ألميريا – وهران – ألميريا، وأخرى بين ألميريا والغزوات ذهابًا وإيابًا.

البرنامج الصيفي رحلات الميريا – الغزوات

كشفت الشركة الإسبانية عن برنامجها على خط الميريا – الغزوات فقط. فيما لم تكشف بعد عن برنامج رحلات ألميريا-وهران .

وفيمايلي برنامج الميريا – الغزوات الخاص بموسم الاصطياف

شهر جوان : تم تحديد مواعيد الانطلاق في 5 و 12 و 19 و 26 جوان 2023 الساعة 23:59 ليلا.

أما رحلات العودة فقد تم برمجتها في 6 و 13 و 20 و 27 جوان 2023 الساعة 22:00 ليلا.

شهر جويلية : تم تحديد مواعيد الانطلاق 3 و 10 و 17 و 24 و 31 جويلية 2023.

أما رحلات العودة في 4 و 11 و 18 و 25 جويلية.

شهر أوت: تم تحديد مواعيد الانطلاق في 7 و 14 و 21 و 21 أوت 2023، فيما برمجت رحلات العودة في 1 و 8 و 15 و 22 و 29 أوت 2023.

شهر سبتمبر: تم تحديد مواعيد الانطلاق في 4 و 11 و 18 و 25 سبتمبر 2023، في حين رحلات العودة تم برمجتها في 5 و12 و 19 و 26 من نفس الشهر الساعة 22 ليلا .

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