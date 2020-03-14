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تعرف على البروتوكول الجديد الذي إتخذته الرابطة لمحاربة فيروس كورونا

الرياضة
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تعرف على البروتوكول الجديد الذي إتخذته الرابطة لمحاربة فيروس كورونا
بقلم يونس رزيق

تتجه الأنظار ظهيرة اليوم السبت إلى الملاعب الجزائرية التي ستشهد أول جولة بدون جمهور تخوفا من إنتشار فيروس كورونا القاتل.

هذا وكانت الرابطة المحترفة لكرة القدم قد إتخذت بروتوكول جديد، لمحاربة إنتشار فيروس كورونا في الملاعب.

حيث سيكلف طبيب الفريق المستقبل بتوزيع المطهر الكحولي على لاعبي الفريقين قبل إنطلاق المباراة، بالإضافة إلى الطاقم الإداري والصحفي والتقنيين المتواجدين بالملعب.

كما أصدرت الرابطة تعليمات تمنع مصافحة اللاعبين قبل بداية المباراة، مع الحفاظ على بروتوكول الروح الرياضية.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=789610

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