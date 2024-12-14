تعرف على التسعيرة الخاصة بسيارات الأجرة الفردية

نشرت صفحة “طريقي” الخاصة بمركز الإعلام وتنسيق المرور، مقطع فيديو بخصوص التسعيرة الخاصة بسيارات الأجرة الفردية.

وأوضح المنشور أن الفيديو التوضيحي يبيّن التسعيرة الخاصة بسيارات الأجرة الفردية.

وأكد المنشور أن وبالرجوع إلى المنشور الوزاري رقم 17/ 945 المؤرخ في 30 ديسمبر 2017 بالنسبة لسيارات الأجرة الفردية المسافة من 0 إلى 5 كلم، فإن التسعيرة المطبقة هي 20 دج (أي حتى بمجرد الصعود والنزول لمسافة أقل من 10 أمتار، فإنه يتوجب على الزبون دفع مبلغ 20 دج) .

كما أن أقصى تسعيرة لكل 01 كلم هي 23 دج (أي في حالة مسافة تتجاوز 5 كلم، فإن التسعيرة تصبح 23دج/01 كلم).