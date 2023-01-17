تعرف على التشكيلة الأساسية للمحليين أمام إثيوبيا

حدد الناخب الوطني المحلي، مجيد بوقرة، التشكيلة الأساسية للمُنتخب المحلي التي ستواجه إثيوبيا.

وذلك بداية من الساعة الـ20:00 بملعب نيلسون مانديلا ببراقي لحساب الجولة الثانية من المجموعة الأولى لدور المجموعات.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي:قندوز، بلخيثر، بلعيد، كداد، عبد اللاوي، لعوافي، ميرازيق، دراوي، قندوسي، مزيان، محيوص.

ولم يُحافظ “الماجيك” على ذات التشكيلة الأساسية التي واجهت ليبيا في الجولة الأولى من دور مجموعات منافسة كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين المُقامة بالجزائر.