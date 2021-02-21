تعرف على التعديل الحكومي الذي أجراه الرئيس تبون

وقّع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مرسوما رئاسيا يتضمن تعديلا في الحكومة.

وبمقتضى هذا المرسوم، عيّن رئيس الجمهورية، الوزراء الآتية أسماؤهم:

– عبد العزيز جراد: وزيرا أولا

-صبري بوقدوم : وزيرا للشؤون الخارجية

– كمال بلجود : وزيرا للداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية

– بلقاسم زغماتي : وزيرا للعدل، حافظا للأختام

– أيمن بن عبد الرحمان: وزيرا للمالية

– محمد عرقاب : وزيرا للطاقة والمناجم

– شمس الدين شيتور: وزيرا للإنتقال الطاقوي والطاقات المتجددة

– الطيب زيتوني : وزيرا للمجاهدين وذوي الحقوق

– يوسف بلمهدي : وزيرا للشؤون الدينية والأوقاف

– محمد أوجاوت : وزيرا للتربية الوطنية

– عبد الباقي بن زيان : وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي

– هيام بن فريحة : وزيرة للتكوين والتعليم المهنيين

– مليكة بن دودة: وزيرة للثقافة والفنون

– سيد علي خالدي: وزيرا للشباب والرياضة

– حسين شرحبيل : وزيرا للرقمنة والإحصائيات

– إبراهيم بومزار : وزيرا للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية

– كوثر كريكو : وزيرة للتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة

– محمد باشا : وزيرا للصناعة

– عبد الحميد حمداني: وزيرا للفلاحة والتنمية الريفية

– طارق بلعريبي : وزيرا للسكن والعمران والمدينة

– كمال رزيق : وزيرا للتجارة

– عمار بلحيمر : وزيرا للإتصال، ناطقا رسميا للحكومة

– كمال ناصري : وزيرا للأشغال العمومية والنقل

– مصطفى كمال ميهوبي: وزيرا للموارد المائية

– محمد علي بوغازي: وزيرا للسياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي

– عبد الرحمان بن بوزيد : وزيرا للصحة والسكان وإصلاح المستشفيات

– الهاشمي جعبوب: وزيرا للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي

– بسمة أزوار : وزيرة للعلاقات مع البرلمان

– دليلة بوجمعة : وزيرة للبيئة

– سيد أحمد فروخي: وزيرا للصيد البحري والمنتجات الصيدية

– عبد الرحمان لطفي جمال بن باحمد : وزيرا للصناعة الصيدلانية

– نسيم ديافات : وزيرا منتدبا لدى الوزير الأول مكلفا بالمؤسسات الصغيرة

– ياسين المهدي وليد: وزيرا منتدبا لدى الوزير الأول، مكلفا باقتصاد المعرفة

والمؤسسات الناشئة

– إسماعيل مصباح: كاتبا للدولة لدى وزير الصحة والسكان وإصلاح

المستشفيات، مكلفا بإصلاح المستشفيات

– سليمة سواكري: كاتبة للدولة لدى وزير الشباب والرياضة مكلفة

برياضة النخبة

– يحيى بوخاري : أمينا عاما للحكومة.

وبموجب هذا التعديل الحكومي، قرّر رئيس الجمهورية تقليص عدد الدوائر الوزارية والتركيز على الفعالية في الميدان بإقحام كفاءات جديدة.