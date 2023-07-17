تعرف على التلاميذ المتحصلون على المراتب الأولى ولائيا في بكالوريا 2023

أعلنت وزارة التربية الوطنية، مساء اليوم الإثنين، عن نتائج شهادة البكالوريا، دورة جوان 2023.

وحسب بيان ذات الوزارة بلغت نسبة النجاح في البكالوريا لدورة جوان 2023 هي 50.63 بالمائة. كما اكد علد الحكيم بلعابد أن معدل النجاح في لهذه السنة هو 10/ 20 فما فوق.

وأوضح بلعابد أن عدد الناجحين بتقدير ممتاز بمعدل يساوي أويفوق 18 من 20 بلغ 1415 تلميذ، والناجحين بتقدير جيد جيد بلغ 16671.

أما نسبة النجاح حسب الشعب، بلغت في شعبة آداب وفلسفة 33.50 بالمائة. ولغات أجنبية بـ 53.20 بالمائة. التسيير والاقتصاد 34.39 بالمائة. العلوم التجريبية 60.85 بالمائة. والرياضيات أعلى نسبة 79.22 بالمائة. وتقني رياضي هندسة ميكانيكية 58.43 بالمائة. هندسة كهربائية 60.23 بالمائة. هندسة المدنية بلغت 61.67 بالمئة. هندسة الطرائق بلغت 57.82 بالمئة. وهو مايعطي نسبة نجاح 50.63 بالمائة.

ويخصوص التلاميذ المتحصلون على المراتب الأولى وطنيا في شهادة البكالوريا فقد جاء في الاولى وطنيا بلقداش محمد أمين بمعدل 19.50 بالمائة علوم تجريبية من ولاية غيليزان. ويدرس في ثانوية العقيد على تونسي.

فيما تحصل التلميذ دعاشي أسامة على المرتبة الثانية وطنيا، بمعدل 19.32 بالمائة شعبة علوم تجريبية ومعدل 19.81 بالمائة في المواد الأساسية. ويدرس بثانوية محمد شريف أمقران في ولاية سطيف.

في حين تحصلت التلميذة هلال ايمان فاطمة الزهراء شعبة علوم تجريبية على المرتبة الثالثة وطنيا. بمعدل 19.32 بالمائة ومعدل 19.47 بالمائة في المواد الأساسية. وتدرس التلميذة، بثانوية قاوية عبد المومن في ولاية سعيدة.

وتحصل التلميذ بوسعيد على المرتبة الاولى وطنيا من أشبال الامة بمعدل 19:02 بالمائة من مدينة النعامة. بينما تحصلت مناصرية ألاء على المرتبة الأولى ضمن فئة ذوي الهمم بمعدل 18.02 شعبة علوم تجريبية ببسكرة.

وجاء التلاميذ المتحصلون على المراتب الأولى ولائيا في شهادة البكالوريا لدورة جوان 2023 كمايلي:

ولاية عين تموشنت: التلميذة: بلعيمش أنفال الاولى ولائيا بمعدل 18.86 بالمائة بينما نسبة النحاح في الولاية 54.89 بالمائة.

ولاية بشار صاحب أعلى معدل ببشار أشرف عبد الرحمن بمعدل 18.28 بالمائة ثانوية أبي حسن الأشعري.

ولاية سيدي بلعباس صاحبة اعلى معدل بسيدي بلعباس بلعربي مريم من ثانوية اينال سيد احمد: بمعدل 18.76 بالمائة.

ولاية النعامة صديقي فاطمة الزهراء من الأبيض سيد الشيخ بمعدل 18.30 بالمائة.

ولاية برج باجي مختار: اكبر معدل كلغلغ محمد 16:51 بالمائة هندسة مدنية.

ولاية تبسة : الاولى في شهادة البكالوريا عبايدية ناريمان 18.95 بالمائة ثانوية أول نوفمبر بلدية بولحاف الدير.

ولاية ميلة: التلميذ خلفاوي محمود عبد العزيز بمعدل 19.10 بالمائة متقن علي جعفر بلدية تاجنانت.

ولاية باتنة: التلميذ جويمعة عبد القادر معدل بولاية باتنة لمعدل 19.29 بالمائة علوم تجريبية.

ولاية بولاية برج بوعريريج: التلميذ معزة إسلام معدل 18:85 بالمائة من ثانوية محمد المقراني.