تعرف على التواريخ الجديدة لصب منحة البطالة

كشف وزير العمل والضمان الإجتماعي فيصل بن طالب اليوم من تيبازة عن وضع رزنامة جديدة لصب منحة البطالة.

وخلال زيارة عمل وتفقد للهيئات التابعة لدائرته الوزارية المتواجدة إلى ولاية تيبازة. أعلن الوزير عن وضع رزنامة جديدة لصب منحة البطالة موزعة حسب آخر رقم في الحساب البريدي الجاري.

وحسب بيان الوزارة عبر حسابها الرسمي في الفيسبوك جاء الرزنامة الجديدة لصب منحة التقاعد. وذلك حسب آخر رقم في الحساب البريدي الجاري على النحو التالي:

بالنسبة للحسابات المنتهية أرقامها بـ 0 أو1 أو2 أو3 : يتم صبها يوم 26 من كل شهر

بالنسبة للحسابات المنتهية أرقامها بـ4 أو 5 أو 6 : يتم صبها يوم 27 من كل شهر

بالنسبة للحسابات المنتهية أرقامها بـ7 أو 8 أو 9 : يتم صبها يوم 28 من كل شهر.

وأوضح فيصل بن طالب أن هذا الإجراء، الذي تم بالاتفاق مع مؤسسة بريد الجزائر، سيسمح للمستفيدين من استخراج المنحة في أحسن الظروف.

وعاين الوزير خلال الزيارة التفقدية لتيبازة الهيئات التابعة لقطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. كما قام بتوزيع قرارات توظيف لصالح مستفيدين من جهاز منحة البطالة وتدشين مقر الوكالة الولائية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء.