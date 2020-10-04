تعرف على الثنائي الجديد في قائمة الخضر

عرفت قائمة الناخب الوطني جمال بلماضي الخاصة بتربص أكتوبر الذي أعلن عنها سهرة اليوم الأحد استدعاء إسمين جديدين.

“الكوتش جمال” وجه الدعوة لأول مرة للاعب فريق بوردو الفرنسي “مهدي زرقان” ولاعب تونديلا البرتغالي “عبد الجليل مديوب”.

عبد الجليل مديوب مدافع محوري يبلغ من العمر 22 سنة وسبق له ارتداء قميص غرناطة الاسباني وكذا دينامو سبيليسي الجيورجي وبوردو الفرنسي.

مديوب المعار حاليا لتونديلا من والدة تونسية وأب جزائري تونسي اختار تمثيل منتخب الجزائر.

مهدي زرقان الناشط في وسط الميدان سبق له اللعب لموناكو الفرنسي ويبلغ من العمر 21 سنة قبل أن ينتقل لبوردو.