تعرف على الجزائريين المشاركين في هذا الموسم من برنامج “The Voice”

أظهرت كواليس الموسم الخامس من برنامج المواهب العربية “The Voice”، مشاركة كل من الفنانتين الجزائريتين، عايدة أولمو، وأمال سكاك.

ونشرت الفنانة الجزائرية المتألقة، عايدة أولمو، مقطعا من كواليس مشاركتها في “The Voice”، على صفحتها بالأنستغرام، وبدت متحمسة جدا لدخول المنافسة.

وأمال سكاك، والتي تبلغ من العمر 34 سنة، هي نجمة الطبعة الثانية من برنامج “ألحان وشباب”.

وعرضت أولى حلقات تجارب الأداء لبرنامج “The Voice” السبت الماضي، والتي يحكمها كل من الفنانين، أحلام وراغب علامة ومحمد حماقي وسميرة سعيد.